Decizie importantă a Curții de Justiție a UE în dosarele de corupție Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a emis astazi o hotarare cruciala in dosarele de corupție, stabilind ca instanțele romanești trebuie sa aplice deciziile Curții Constituționale a Romaniei (CCR) privind prescripția, insa nu sunt obligate sa urmeze decizia Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), care extindea perioada de prescripție in perioada 2014-2018. Verdictul CJUE a venit in urma cauzelor C-107/23 și C-131/23, unde instanța europeana a subliniat ca deciziile CCR pot fi aplicate in perioada 2018-2022, conform principiului legii penale mai favorabile. Cu toate acestea, CJUE… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

