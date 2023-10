Decizie iminentă a SUA: Armele iraniene confiscate urmează să fie trimise în Ucraina (surse) Statele Unite urmeaza sa anunte in curand ca va trimite Ucrainei armamentul mic si munitia de provenienta iraniana confiscate, a declarat miercuri agentiei Reuters un oficial american, sub rezerva anonimatului. Fortele navele ale SUA au confiscat de mai multi ani arme despre care se crede ca proveneau din Iran si erau destinate luptatorilor din Yemen sustinuti de puterea de la Teheran. De obicei, livrarile interceptate aveau loc cu vase de pescuit. Anul trecut, marina militara britanica a afirmat ca una din navele sale a confiscat, printre alte arme iraniene, rachete sol-aer si motoare de rachete… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

