Decizie fără precedent. Românii care NU s-au vaccinat pot primi despăgubiri de la stat Inalta Curte ia o decizie in premiera. Le da dreptul tuturor celor care nu s-au vaccinat și s-au simțit lezați sau ingradiți de masurile restrictive luate in pandemie sa se intoarca impotriva statului și sa ceara despagubiri in instanța. Inalta Curte de Casație și Justiție a spart gheața in materie de anulare a abuzurilor regimului Iohannis-Arafat impotriva romanilor care au refuzat sa se vaccineze impotriva COVID-19. Daca pana acum ICCJ s-a remarcat prin respingerea definitiva sau trimiterea la rejudecare a sentințelor prin care diverse curți de apel din Romania au anulat – total sau parțial… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

