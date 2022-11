Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles a luat hotararea ca in nicio reședința regala britanica sa nu mai fie servit acest fel de mancare. Decizia vine ca urmare a protestelor grupului PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), cu privire la hranirea fortata folosita pentru a produce foie gras. Regele Charles a fost…

- Regele Charles al III-lea al Marii Britanii va fi incoronat oficial pe 3 iunie 2023, potrivit Bloomberg, care citeaza oficiali britanici.m Palatul Buckingham nu a dorit sa comenteze informatiile, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- De cand a devenit suveranul Marii Britanii, Regele Charles al III-lea s-a vazut nevoit sa-și asume indatoririle de monarh, precum participarea obligatorie la diverse evenimente, conferințe și convenții din toate colțurile lumii. Cu toate acestea, oficialii de la Palatul Buckingham au anunțat ca regele…

- Președinți, prim-miniștri și monarhi din intreaga lume se vor deplasa la Londra in weekend pentru a aduce un omagiu Reginei Elisabeta și pentru a participa la o recepție, la Palatul Buckingham, care va fi oferita de regele Charles cu o zi inainte de inmor

- Familia regala a Marii Britanii va respecta o perioada de doliu care incepe de vineri și se va incheia in a șaptea zi dupa ceremoniile funerare ale reginei Elisabeta a II-a, transmite Reuters . Palatul Buckingham nu a anunțat cand vor avea loc funeraliile, dar este de asteptat ca ceremonia sa fie organizata…