- Dupa jumatate de an petrecut la „faculatea” Rahova și cateva luni de arest la domiciliu, liderul de sindicat Viorel Șeicaru a fost pus in libertate, zilele trecute, așa ca se poate intoarce la serviciu, la Poliția Capitalei, pentru a reprezenta statul roman, ca și ceilalți colegi din dosarul de rapire…

- Inculpatul din dosarul certificatelor de revoluționar false in care Helmut Duckadam a fost tarat, fara voia lui, a incercat, recent, sa-și recupereze averea, insa magistrații au fost fermi, mai ales ca prejudiciul este uriaș: aproape trei milioane de euro.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, luni, sa repuna pe rol cauza avand ca obiect apelurile declarate in dosarul retrocedarii ilegale a mii de hectare de padure in Bacau. In acest dosar au fost condamnati anul trecut, intre altii, fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc si fiul sau, Andrei Hrebenciuc,…

- Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie. Tribunalul Tulcea a decis revocarea masurii…

- Cercetați in libertate pentru trafic de persoane și proxenetism, Dani Mocanu și ceilalți „pești” din dosarul de crima organizata au primit o veste care i-a devastat, fix cand sperau ca faptele se vor prescrie.

- Pompierul care și-a cautat dreptatea la tribunal, deschizand mai multe procese - printre care și cel in care a obținut anularea obligativitații purtarii maștii in spațiile publice - a primit un „cadou” inedit in dosarul cu Raed Arafat și alți șefi.

- Magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti au dat astazi, dupa mai multe amanari, sentinta definitiva in dosarul Colectiv.Astfel, primarul Sectorului 5 Cristian Popescu Piedone a fost condamnat definitiv la 4 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu. Pedeapsa cu…

- In timp ce Vali Nebunu iși continua afacerile - in Irlanda, conform unor surse -, iar Poliția Romana il cauta prin Sectorul 4, judecatorii au respins definitiv și ultima cerere de modificare a condamnarilor date in dosarul de trecere frauduloasa a frontierei.