Decizie cu mare impact la Beijing: China se desprinde de sistemul occidental Preocuparile legate de securitatea datelor au determinat autoritatile chineze sa ceara firmelor de stat sa nu mai lucreze cu cele mai mari patru firme de audit la nivel mondial, deoarece Beijingul incearca sa reduca influenta auditorilor occidentali, a relatat Bloomberg News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- China ar trebui sa se fereasca sa se implice in razboiul din Ucraina, a declarat Serhi Kiral, viceprimarul orașului ucrainean Lviv, raspunzand la intrebarea referitoare la informatiile potrivit carora Beijingul ar fi luat in calcul furnizarea de arme letale Rusiei, scrie Rador. Fii la curent…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, intentioneaza sa efectueze o vizita in Rusia in urmatoarele luni, pentru o intalnire cu omologul sau, Vladimir Putin, in contextul in care Beijingul a elaborat un plan de pace si vrea contacte cu toate partile pentru oprirea razboiului din Ucraina. Fii la curent…

- Coreea de Sud urmeaza sa elibereze din nou vize pe termen scurt vizitatorilor provenind din China - incepand din acest weekend - anunta vineri autoritatile, punand capat unei restrictii anticovid care a infuriat Beijingul, relateaza AFP, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Casa Alba acuza China de faptul ca foloseste ”masiv” baloane sonda ca instrumente de spionaj in toata lumea, acuzatii pe care Beijingul le respinge ca facand parte dintr-o campanie de denigrare a sa, relateaza AFP, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- China a calificat joi drept 'total iresponsabile' comentariile presedintelui american Joe Biden facute public in cursul unui interviu in cadrul caruia a afirmat ca omologul sau chinez Xi Jinping se confrunta cu 'probleme enorme', mai ales in plan economic, relateaza France Presse, potrivit Agerpres.…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte 13 au fost ranite dupa ce o masina a accelerat si a intrat in pietoni, miercuri seara, intr-o intersectie aglomerata din Guangzhou, metropola din sudul Chinei, relateaza CNN, conform News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- O delegatie de parlamentari germani a anuntat ca se deplaseaza in Taiwan duminica, inainte de o vizita ministeriala prevazuta in acest an, initiative care ar putea spori tensiunile cu China, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Beijingul considera inacceptabila introducerea de catre mai multe țari a unor masuri restrictive privind coronavirusul exclusiv pentru cei care sosesc din China, relateaza ziarul chinez Global Times, citand o declarație a purtatorului de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning. Fii…