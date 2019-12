Sectia pentru judecatori a CSM a desemnat in sedinta de marti, 10 decembrie, candidatul pentru functia de presedinte al Consiliului in anul 2020, in persoana judecatoarei Nicoleta-Margareta Tint.

Propunerea Sectiei pentru judecatori urmeaza sa fie supusa votului Plenului CSM, in sedinta de la ora 11.00, la care participa si presedintele Klaus Iohannis.

Potrivit art. 24 din Legea 317/2004, "(1) Consiliul Superior al Magistraturii este condus de presedinte, ajutat de un vicepresedinte, alesi de plen, in prezenta a cel putin 15 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, cu votul…