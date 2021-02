Decizia pentru eliminarea pensiilor speciale este în Parlament Pensiile speciale vor fi eliminate odata cu reformarea intregului sistem al pensiilor, iar decizia se afla in Parlament, a declarat Florin Cițu, prim ministrul Romaniei, la Digi24. „Am avut o lege privind eliminarea pensiilor speciale care a picat la Curtea Constitutionala. Deja sunt trei care au picat acolo. Eu cred ca vom rezolva problema pensiilor speciale atunci cand vom implementa si aceasta reforma a pensiilor. Noi am spus si avem si in programul de guvernare pensii bazate pe contributivitate. Mergem in aceasta directie si atunci vom rezolva problema celor doua Romanii, unii care sunt speciali… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

