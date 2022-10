Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a declarat, vineri, la Pro Arena, ca Nicolae Dica a vrut sa plece de la FCSB dupa meciul cu UTA Arad., insa el l-a convins sa ramana, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Sepsi OSK Sf.Gheorghe a invins, duminica, la Mediaș, pe AFC Hermannstadt, cu scorul de 2-1, intr-un meci din cea de-a 12-a etapa a Superligii de fotbal. Pentru formația covasneana au marcat Denis Ciobotariu (min.75) și slovacul Pavol Safranko (min.87), in timp golul sibienilor a fost reușit de Daniel…

- Liga profesionista de Fotbal a anunțat joi programul etapei a 13-a a Superligii. Lidera clasamentului, Farul Constanța, joaca in deplasare la Sepsi OSK, CFR merge la UTA Arad, in timp ce Rapid primește vizita lui FC Botoșani.

- La finalul meciului Rapid – UTA, 1-0, Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, s-a declarat mulțumit de rezultat. ”A fost un meci greu, am jucat contra unei echipe bune. Vreau sa-l felicit pe Ilie și echipa lui. Ma bucur ca am reușit sa caștigam, am avut ocazii sa facem 2-0, 3-0, dar și ei au avut, puteau…

- Luni, 8 august, sunt programate ultimele partide din cea de-a 4-a etapa a Superligii de fotbal: AFC Hermannstadt-FC Voluntari (ora 18.00) și FC Botoșani-Farul Constanța (ora 21.00). Duminica, 7 august, s-au disputat trei jocuri, respectiv Sepsi OSK Sf.Gheorghe-UTA Arad 0-0 (foto), Chindia Targoviște-CFR…

- Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a vorbit despre numirea lui Nicolae Dica in funcția de antrenor principal la FCSB. Dumitru Dragomis este de parere ca Gigi Becali a facut o alegere buna pentru ca Nicolae Dica va performa in perioada urmatoare la vicecampioana Romaniei.…

- Gigi Becali a anuntat, marti, ca noul tehnician al echipei FCSB este Nicolae Dica. Dica a mai pregatit echipa bucuresteana in perioada 2017-2018. "Dica deja a inceput antrenamentele de astazi, deci el este antrenorul. Nu a fost greu de convins, pentru ca n-am terminat chiar toate, dar el a zis ca nu…