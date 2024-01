Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble și Horațiu Nicolau formeaza un cuplu discret de mai bine de un an, iar momentan nu au planuri de casatorie. Cantareața vrea sa se concentreze in acest an mai mult pe cariera sa. Intre Lidia Buble și Horațiu Nicolau exista o diferența de varsta de 32 de ani, insa acest aspect nu a fost niciodata…

- Claudia Patrașcanu a luat o decizie radicala pentru noaptea de Revelion. Dupa ce de Craciun a petrecut departe de copiii ei, caci a fost randul tatalui lor sa-i ia, iata ca de Anul Nou va petrece cu cei mici. Totuși, cantareața a luat o decizie radicala pentru noaptea dintre ani. Iata ce vor face și…

- Alina Radi s-a pregatit pentru Sarbatorile de Iarna. Cantareața de muzica de petrecere va fi alaturi de intreaga familie de Craciun, apoi Revelionul il va petrece pe scena, in fața publicului ei.

- Cristina Spatar are multe planuri pentru anul care urmeaza. Accentul va fi pus pe partea profesionala, artista avand mai multe proiecte muzicale in desfașurare. Unul dintre visurile sale este inființarea unei trupe romanești.

- Selena Gomez și Benny Blanco formeaza cel mai recent cuplu din showbiz. Cantareața in varsta de 31 de ani le-ar fi confirmat fanilor relația cu acesta, dupa o fotografie sugestiva postata pe Instagram, noteaza People. De data aceasta Selena Gomez nu surprinde cu vreo melodie sau cu vreun album, ci cu…

- Viorica de la Clejani nu se uita la bani cand vine vorba de placerile sale! Paparazii de la wowbiz i-au surprins bolidul de lux parcat chiar in fața locuinței. Pentru aceasta mașina soții de la Clejani au scos din buzunar peste 100.000 de euro. Nu e de mirare ca Ionița și Viorica de la Clejani iși permit…

