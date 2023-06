Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Curții de Apel București au decis inlocuirea arestului la domiciliu cu masura controlul judiciar pentru 60 de zile in cazul medicului Dan Tesloianu, de la Spitalul Județean „Sfantul Spiridon” din Iași. Acesta este cercetat pentru abuz in serviciu in forma continuata deoarece refolosea stimulatoare…

- Polițiștii din Capitala au efectuat doua percheziții la domiciliul unui barbat din Timiș. Acesta este suspect ca s-a folosit de cazul unei fetițe, cu o boala extrem de grava, pentru a strange bani in numele acesteia. Cazul era real, insa fetița era din Rusia, nu din Romania, iar barbatul ar fi strans…

- Copiii refugiați din Ucraina care au venit in Romania ar putea primi alocații de stat, precum copiii romani. Parlamentarii USR au pus in dezbatere un proiect de lege prin care copiii refugiați din Ucraina sa beneficieze de alocație de la stat. Se propune modificarea a doua articole din lege, astfel…

- Magistrații olandezi trebuie sa decida cand il trimit in Romania pe Ilie Marcel Serbuc, barbatul acuzat de uciderea fetei de 12 ani, in baza mandatului de arestare european emis de autoritațile romane. Cel mai probabil, documentul va ajunge luni in Olanda.

- CITESTE SI O masina echipata cu GPL a luat foc pe A1 Bucuresti-Pitesti 09:35 0 Apa potabila furnizata dupa program, in zece comune din judetul Iasi - Masura a fost impusa din cauza consumului ridicat de apa 09:34 0 10 lucruri pe care nu le știai despre cercei 09:30 6 Modelul internațional Iuliana Matei…

- Premierul Nicolae Ciuca a purtat mai multe dialoguri cu ministrul Agriculturii, Petre Daea, astfel incat, pana la sfarșitul acestei saptamani, acesta sa adopte o hotarare in vederea compensarii agricultorilor care au inregistrat pierderi in urma tranzitului produselor agrare ucrainene prin Romania.…

- 45 kg de tutun de narghilea au fost descoperite camuflate intr-un autocamion ce se deplasa spre UE. Cazul a fost inregistrat in postul vamal Cahul.Autocamionul, ce tracta o remorca și se deplasa din Republica Moldova spre Romania, era condus de un moldovean de 34 de ani.