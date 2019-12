Stiri pe aceeasi tema

- Seful Serviciului Arme si Munitii din cadrul IPJ Caras-Severin, Radu Stefan, a fost retinut pentru 24 de ore, iar prefectul de Caras-Severin, Matei Lupu, este suspectat de abuz in serviciu, dupa ce ar fi intervenit in favoarea unor persoane care voiau sa obtina arme, dar nu participau la cursuri,…

- Ancheta DIICOT in dosarul de trafic de cocaina al gruparii condusa de Lucian Boncu continua, procurorii hotarand sa-l puna sub acuzare și pe un polițist, care era practic ”lipit” de liderul interlop. Agentul Ilin Dragan, de la secția 2 Poliție, a fost surprins de camera instalata de DIICOT in apartamentul…

- Dupa ce a fost audiat ca martor la DIICOT Timișoara in dosarul in care procurorii anti-mafia investigheaza mai multe cazuri de violențe comise de gruparea lui Lucian Boncu, inclusiv sechestrarea și maltratarea unui barbat intr-un club de jocuri, Ioan Nasleu s-a dus la Fashion Week. Un cititor PRESSALERT.ro…

- DIICOT Timișoara a dat, astazi, o noua lovitura devastatoare gruparii interlope condusa de Lucian Boncu. In timp ce la Tribunalul Timiș a inceput judecarea solicitarii de arestare a celor noua membrii ai gruparii pentru trafic de cocaina, procurorii anti-mafia au declanșat o noua acțiune de proporții.…

- Tribunalul București a audiat marți, intr-o ședința care a durat șase ore, primii patru martori din dosarul Belina, caz in care este judecat fostul vicepremier Sevil Shhaideh, actual consilier al premierului Viorica Dancila, potriviti ZIARE.com. Judecatorul Bogdan Alexandru Dari a reiterat ca termenele…

- Aceasta este acuzata de procurorii DNA de luare de mita si spalare de bani. In acelasi dosar, Ioana Basescu, fiica fostului presedinte Traian Basescu, este acuzata de instigare la spalare de bani si delapidare. Dosarul vizeaza finantarea ilegala a campaniei electorale a lui Traian Basescu in anul 2009. …