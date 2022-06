Hotelierii de pe litoralul romanesc au trecut la masuri extreme pentru a-și rentabiliza activitatea: pur și simplu nu mai vor sa inchirieze o camera doar pentru doua nopți și acelea in weekend, deoaree economic activitatea nu se justifica. “Din punct de vedere economic, nu este rentabil sa introduci in camera serviciile de curațenie, sa schimbi lenjerie, sa faci o curațenie totala o data la doua, trei zile. Weekendurile sunt cele care incurca cel mai mult pe cei care vin in destinație și asta datorita faptului ca atunci explodeaza prețurile și totul se reflecta in buzunarul turistului”, a declarat…