Stiri pe aceeasi tema

- Comandatul Departamentului de Pompieri din Los Angeles, Daryl Osby, a declarat în cadrul unei conferințe de presa, ca în elicopterul în care și-a pierdut viața Kobe Bryant s-au aflat în total 9 persoane, dintre care niciuna nu a supraviețuit, potrivit Mediafax. Daryl Osby…

- Kobe Bryant a incetat din viața duminica, la doar 41 de ani, dupa ce elicopterul in care se afla s-a prabușit. Tragedia a avut loc in orașelul Calabasas, din California, Statele Unite ale Americii.Citește și: Start la alianțe locale spectaculoase / L.Orban, catre PNL: Lasați-o mai moale cu…

- Veste șoc! Legendarul baschetbalist de la LA Lakers, Kobe Bryant, a murit duminica seara, 26 ianuarie, la varsta de 41 de ani. Kobe Bryant se afla intr-un elicopter care s-a prabușit in Calabasas, Statele Unite ale Americii.

- Veste tragica anunțata de TMZ in SUA! Kobe Bryant ar fi decedat la numai 41 de ani. Fostul mare baschetbalist al lui Los Angeles Lakers s-ar fi aflat intr-un elicopter care s-a prabușit in Calabasas, California. Kobe s-ar fi aflat alaturi de alte patru persoane, inclusiv pilotul, cand, din motive necunoscute…

- UPDATE – Echipele de salvare iraniene au gasit cutia neagra a avionului Boeing 737, al companiei Ukraine International Airlines, prabusit miercuri dimineata in apropierea aeroportului din Teheran, a anuntat postul public de radio iranian, citat de Reuters. Un avion Boeing 737-NG al companiei Ukraine…

- Opt persoane, printre care și șeful Statului Major al armatei taiwaneze, au murit in urma prabușirii unui elicopter militar intr-o zona muntoasa din apropiere de New Taipei City, informeaza site-ul postului CNN, scrie Mediafax.Elicopterul de tip UH-60M Black Hawk, in care se afla generalul…

- Accident aviatic in Austria. Un elicopeter s-a prabușit, marți, in ultima zi a anului 2019, din cauza unor probleme la motor pe un camp din apropierea aeroportului Punitz-Gussing Airfield din orașul Tobaj. In urma accidentului, pilotul și doi pasageri au fost raniți ușor. Aceștia au fost transportați…

- Sapte persoane sunt date disparute dupa ce un elicopter al departamentului de pompieri s-a prabusit joi seara in apropierea insulelor disputate Dokdo, a anuntat vineri un oficial al pompierilor, relateaza Reuters si Yonhap potrivit Agerpres. Garda de coasta sud-coreeana si ambarcatiuni private cauta…