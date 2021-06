Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neînsufletit al lui Jurgen Conings, instructor militar simpatizant al extremei drepte, care era înarmat si considerat periculos si era cautat din luna mai, a fost gasit, într-o zona de padure a Belgiei, în apropierea frontierei cu Olanda, relateaza News.ro citând…

- Congresmani republicani au cerut marti demiterea consilierului medical al Casei Albe, Anthony Fauci, in dizgratia lui Donald Trump, pentru gestionarea pandemiei de COVID-19, noteaza AFP. "Dr. Fauci nu a fost ales de americani. El nu a fost ales sa conduca economia noastra. El nu a fost ales…

- Cadavrul unui barbat a fost depistat la malul raului Nistru in aproprierea satului Butuceni, raioul Rabnița. Corpul a fost gasit in data de 31 mai la distanța de 150-200 de metri de la apa.

- De trei zile, zeci de politisti si militari belgieni scotocesc padurile in cautarea unui soldat inarmat, cunoscut pentru simpatia sa fața de extrema dreapta. E inarmat si de negasit, dupa ce a proferat amenintari la adresa statului si a unor personalitati publice, potrivit www.brusselstimes.com . Individul…

- Teoriile conspirationiste privind pandemia au un succes ingrijorator la romani. Este una dintre concluziile Barometrului de Securitate al Romaniei, care a analizat perceptia romanilor asupra crizei COVID si asupra situatiei politice din lume.

- Scrisoarea pastorala a PS Sebastian, episcopul Slatinei si Romanatilor, transmisa clerului si credinciosilor se intuleaza „Pentru cine mai inviaza astazi Hristos sau Despre resetarea lumii“, iar in cuprinsul acesteia mai marele clerului face o trecere in revista a ultimului an, taxand masurile adoptate…

- Olanda a decis, vineri, suspendarea temporara a administrarii vaccinului anti-Covid al AstraZeneca la persoanele sub 60 de ani, dupa decesul unei femei care fusese vaccinata cu acest ser. Decizia a fost luata in urma noilor rapoarte ale agentiei de monitorizare a medicamentelor Lareb si a discutiilor…