Deces pe plaja din Mamaia: Barbatul cu care DJ Lalla a petrecut ultimele ore din viata, face declaratii (VIDEO) Noi detalii ies la lumina din cazul tinerei care a fost gasita fara suflare pe o plaja din statiunea Mamaia.S a aflat cine este barbatul cu care DJ Lalla a petrecut ultimele ore din viata.Este o ancheta in desfasurare. Singurul mesaj pe care as vrea sa il transmit este condoleante familiei. E tot ce pot sa spun, Repet, este o ancheta in desfasurare, a declarat barbatul cu care DJ Lalla si a petrecut ultimele clipe.Politia cerceteaza cazulPolitia a emis un comunicat oficial in care se mentioneaza ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

