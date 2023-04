Deces în lumea teatrului. A murit regizoarea Sanda Manu Sanda Manu, regizor de teatru si profesor universitar, a murit la varsta de 89 de ani. Actrita Oana Pellea a anuntat pe Facebook: „Cand iti pleaca o parte din suflet…il petreci in Tacere. Bucata mea de suflet care a plecat la Domnul, astazi, in Saptamana Luminata…Doamna Sanda Manu… Tacere. Ruga. Multa Iubire. Enorma recunostinta. Si iar…Iubire. Si iar…tacere. Sanda …Un bici cu varful muiat in iubire. A invatat generatii la rand rigoare si emotie, inteligenta actului scenic, bunul-simt pe scena si bunul-simt in viata, eleganta, clasa, rasa pe care trebuie sa le aiba un actor. Ne-a fost patru ani… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

