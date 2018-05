Decca lanseaza albumul The Royal Wedding

Dupa ce a inconjurat fiecare colt al planetei si a raspandit valuri de emotii pretutindeni, intreaga experienta a nuntii regale va putea fi traita acum, la intensitate maxima, de catre fiecare om in parte – Decca Records lanseaza The Official Recording of The Royal Wedding. Soundtrack-ul celui mai asteptat eveniment al anului este disponibil in format digital pe toate platformele de streaming si va fi lansat in format fizic pe 25 mai. Pentru ca ascultatorii sa isi poata proiecta mental atmosfera completa a nuntii regale, albumul reda in mod fidel inregistrarea evenimentului, live din Capela St.…