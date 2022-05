Debut reușit pentru The Bandits: trupa a lansat albumul „Povești…

Concertul de lansare a albumului „Povești din pandemie", materialul discografic de debut al trupei timișorene The Bandits, le-a prilejuit spectatorilor de la Casa Del Retro o seara cat se poate de agreabila, care a fost colorata de o serie de elemente mișto. Atu-urile formației timișorene se regasesc in sonoritațile balkan rock dublate de texte șagalnice