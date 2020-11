Debut în zori buni Aristotel Bunescu Am debutat in presa cu articolul ,,Pianul de sticla”, intr-un ziar școala in anul 1974. Urmatorul debut a fost la Agenția Naționala de Presa AGERPRES cu o știre economica. A mai fost primul pas in presa naționala pe hartie, la un cotidian al tineretului. Țin minte și acum senzația incredibila a aerului care se mișca langa imensa rotativa unde se imprimau sute de exemplare ce multiplicau plasmuirile mele in cuvinte. Cele mai recente debuturi au fost la o publicație din Breaza și la… Ziarul Prahova. Așa am ajuns in anul de grație și dizgrație 2020. Grație deoarece au aparut doua… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis are o sedinta, luni, cu ministrii Apararii, Internelor si Sanatatii, Nicolae Ciuca, Marcel Vela si Nelu Tataru, pentru a discuta despre campania de vaccinare anti-COVID-19, anbordata ca o problema de securitate nationala.

- Președintele Klaus Iohannis susține declarații de presa la ora 17.00, dupa ședința pe tema vaccinarii anti-coronavirus pe care a avut-o cu ministrii Apararii, Sanatatii si de Interne. TVR1 transmite in direct intervenția șefului statului, iar site-ul știriletvr.

- Presedintele Klaus Iohannis va avea luni, la Palatul Cotroceni, o sedinta cu ministrii Apararii, Sanatatii si de Interne, cu privire la aspectele care tin de campania de vaccinare anti-COVID. Seful...

- "In chestiunea vaccinarii, campania de vaccinare trebuie sa fie un succes si ca atare, dupa parerea mea, campania de vaccinare este o chestiune de securitate nationala. Pentru asta am convocat o sedinta pentru luni, la care vor participa, in afara de mine, ministrul Apararii, ministrul de Interne si…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea luni, la Palatul Cotroceni, o sedinta cu ministrii Apararii, Sanatatii si de Interne, pentru a clarifica toate aspectele care tin de campania de vaccinare anti-COVID. Seful statului a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute intalnirea de la Cotroceni. "In chestiunea…

- Dupa vizita efectuata la Institutul Clinic Fundeni, presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat de jurnalisti daca se are in vedere carantinarea Capitalei, avand in vedere ca aceasta masura a fost deja dispusa pentru mai multe localitati din jurul Bucurestiului. Klaus Iohannis a evitat sa…

- Romania a reușit sa aiba un numar constant de cazuri de noi imbolnaviri Covid 19, un așa numit „platou”, fapt ce poate genera un optimism moderat, a afirmat vineri președintele Klaus Iohannis. In opinia sa, masurile luate de autoritați s-au dovedit a fi corecte. In privința vaccinarii populației, consider…

- Conferinta de presa va incepe la ora 18, a anuntat Administratia Prezidentiala. BILANT CORONAVIRUS 7 OCTOMBRIE. RECORD de cazuri COVID in Romania Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a analizat si aprobat, marti, o serie de documente pentru aplicarea Strategiei Nationale de Aparare a…