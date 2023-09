Stiri pe aceeasi tema

- Castigatorii competitiei Buzau International Arts Festival - 'Tigru' si documentarul 'Fragile Memory'Lungmetrajul "Tigru", regizat de Andrei Tanase, si documentarul "Fragile Memory" al regizorului ucrainean Igor Ivanko se numara printre castigatorii celei de-a opta editii a competitiei BUZZ IFF care…

- A XIV-a editie a evenimentului Noaptea Alba a Filmului Romanesc, care propune cinefililor peste 30 de filme si scurtmetraje romanesti in peste 10 locatii, se va desfasura vineri in Capitala. Printre invitatii acestei editii se numara actori, regizori si producatori de film care se vor intalni cu publicul…

- In aceasta seara va avea loc deschiderea oficiala a competiției de film „BUZZ IFF 2023”. Evenimentul se va petrece de la ora 19.00, la Teatrul „George Ciprian”. Startul se da cu un film romanesc. Este vorba despre proiecția aflata in competiția de lungmetraj a filmului romanesc: „Tigru”, regizat de…

- Inspirat din fapte reale, filmul „Libertate” de Tudor Giurgiu spune o poveste mai putin cunoscuta intamplata la Sibiu, in timpul Revolutiei din 1989. Filmul va intra in cinematografele din Romania in 6 octombrie, iar incepand cu 25 august echipa filmului va fi prezenta la o serie de avanpremiere in…

- Filmul „Libertate”, regizat de Tudor Giurgiu, a fost premiat la cea de-a 29-a editie a Festivalului de la Sarajevo. „Filmul surprinde esenta unui moment istoric semnificativ si exploreaza complexitatea naturii umane in vremuri dificile, oferind, in plus, o imagine fascinanta a istoriei Europei de Est.…

- Filmul „Libertate”, regizat de Tudor Giurgiu, a fost premiat la cea de-a 29-a editie a Festivalului de la Sarajevo. „Filmul surprinde esenta unui moment istoric semnificativ si exploreaza complexitatea naturii umane in vremuri dificile, oferind, in plus, o imagine fascinanta a istoriei Europei de Est.…

- Zilele trecute a fost stabilit, prin tragere la sorți, programul Ligii Naționale, stagiunea 2023-2024. Debutul competiției interne este unul intens pentru HC Buzau, grupare ce va disputa acasa prima partida, in compania celor de la CSM București. Nici etapa secunda nu este ușoara, intrucat Lupii se…

- Alex Velea și Antonia au amanat nunta și botezurile copiilor. Cei doi voiau sa organizeze evenimentele cat mai curand, insa, intr-un interviu pentru Click, artistul a spus ce il impiedica pe el și pe logodnica sa sa se casatoreasca. De aproximativ zece ani de zile, Alex Velea și Antonia traiesc o frumoasa…