Constantin Andrei Toader a fost in trecut dependent de heroina si, din 2017, a inlocuit acest drog extrem de puternic cu metadona si canabis. Potrivit judecatorilor, individul nu are un loc de munca, insa reusea sa faca rost de bani pentru droguri. El avea un copil in intretinere inainte de a fi prins de anchetatori. Toader a ajuns in vizorul DIICOT la inceputul anului trecut. Pe 12 februarie, Toader a plecat cu fratele sau in Franta, cu ajut (...)