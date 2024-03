De Ziua Mondiala a Teatrului, Muzeul TNB va invita sa aflati povestea costumului care a marcat destinul unui mare actor: Aristide Demetriade in Hamlet

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un an de la vernisajul din 2023 al expozitiei „Regina Maria la teatru”, la Muzeul Teatrului National „I. L. Caragialeˮ din Bucuresti va avea loc un nou eveniment ce se va desfasura chiar in ziua in care se celebreaza Ziua Mondiala a Teatrului, mierc

- Costumul purtat de marele actor Aristide Demetriade in spectacolul Hamlet, rol care l-a consacrat drept unul din marii artisti ai generatiei sale, va fi prezentat publicului, miercuri, de Ziua Mondiala a Teatrului, de catre Muzeul Teatrului National "I. L. Caragiale" din Bucuresti. "Evenimentul se…

- Ziua Mondiala a Teatrului - Costumul purtat de Aristide Demetriade in rolul Hamlet la premiera din 1912, cea mai recenta piesa restaurata la Muzeul TNBPovestea costumului purtat in 1912 de Aristide Demetriade in rolul Hamlet, cea mai recenta piesa restaurata la Muzeul TNB, va fi prezentata de actorul…

- Actorul de comedie Horia Caciulescu, care s-a nascut la 13 februarie 1922, a jucat pe scena Teatrului de Revista „Constantin Tanase“, interpretand numeroase roluri in piese si scenete, mult apreciate de publicul vremii.

- Continue reading De la uscatoria transformata in mansarda, la milionar cu acte in regula, Tișe ne invita cu nerușinare sa-i fim „parteneri in dezvoltare” / Blonda care i-a platit chiria in uscatorie traiește și ea azi pe picior mare at Info real.

- Continue reading Destinul trist al Haricleei Darclee, una din cele mai mari soprane ale lumii, aplaudata de Verdi: a murit in saracie. Funeraliile au fost platite de Ambasada Italiei VIDEO at Info real.

- Continue reading Alexandru Maxim, cea mai ciudata pasa de gol din cariera, Denis Draguș a marcat din nou. Care a fost rezultatul meciului in care echipa lui Marius Șumudica a condus cu 2-0. Video at Info real.

- Continue reading Prezentatoarea știrilor sportive, adevarul despre relația cu nepotul unui mare actor: „Am avut momente tensionate”! Ce spune Ramona Paun despre Cosmin Mihaița at Info real.