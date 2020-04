De vorba cu Manuela Balaban, Terapeut NLP si Coach: Cum sa ne gasim fericirea in izolare? Atat in acesta perioada cat si inaintea ei, picam in capcana nefericirii cand ne lasam mintea sa reactioneze la emotiile noastre negative, astfel ea porneste mecanismele specifice supravietuirii. Desi este bine intentionata, noi ne simtim tot mai nefericiti si asta pentru ca treaba creierului nostru este sa ne ajute sa supravietuim si nu sa ne faca fericiti.



Spre exemplu: simtim frica de acest virus, pentru sanatatea noastra si a celor din jur. Aceasta emotie ajunge la creier care intelege ca lupta pentru supravietuire a inceput astfel, cauta solutii prin care sa ne echilibreze si ne… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania, ca multe alte tari aflate in plina pandemie, se afla in fata unei duble crize: cea sanitara si cea economica. Pentru cea din urma, statul a luat cateva masuri, unele mai eficiente ca altele, in timp ce mediul privat s-a mobilizat cum a putut mai bine si pentru a da o mana de ajutor (binevenita),…

- Perioada pe care o traversam este dificila pentru antreprenori, mai ales pentru ca nu cunosc situația financiara in care se afla partenerii lor. Mulți dintre colaboratori nu vor sa declare daca au probleme,...

- „Pandemia de coronavirus ne-a pus in fata unei situatii noi, creand in acelasi timp probleme in multe domenii. Stim ca mulți dintre clienții noștri au pierdut venituri in aceasta perioada, astfel incat obiectivul nostru este sa-i ajutam. De aceea, suspendam facturarea catre clienții noștri persoane…

- In acest weekend, in noaptea de sambata, 28 martie, spre duminica, 29 martie, se schimba ora. Romania, alaturi de celelate țari ale Uniunii Europene, trece de la ora de iarna la cea de vara, ceea ce inseamna ca ceasul se da inainte cu o ora. Concret, ora 03:00 va deveni ora 04:00, astfel ziua de 29…

- Criza coronavirusului ce a pus stapanire pe Romania a creat si, din pacate, va continua sa puna mari probleme mediului economic. Ne aflam intr-o perioada in care este posibil sa existe numeroase concedieri, tinand cont de faptul ca multe firme, mai ales cele mici, vor fi nevoite sa isi inchida…

- [caption id="attachment_19834" align="alignleft" width="351"] Imagine simbol: clicksatumare.ro[/caption] Ieri, 20 februarie, la ședința consiliului orașenesc a fost aprobat Regulamentul de inscriere a copiilor in instituțiile preșcolare din municipiul Ungheni. Conform regulamentului, institutiile preșcolare…

- Circa 9 din 10 români considera ca investiția într-o locuința este profitabila, iar aproape jumatate dintre ei pun pe primul plan economiile pentru cumpararea propriei locuințe, aceste fiind cele mai ridicate procente întâlnite la nivel european, arata datele unui studiu facut…