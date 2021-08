Stiri pe aceeasi tema

- Henric al VII-lea a fost unic printre regi, prin faptul ca avea atat umor, cat și mila. Un exemplu este povestea lui Lambert Simnel. Simnel era fiul in varsta de 11 ani al unui constructor de orgi din Oxford. Fusese ales de catre preotul local sa se dea drept ducele Warwick (care, de fapt, era […] The…

- Lui Roger Bacon i s-a spus „Doctor Mirabilis” („Invațatul Minunat”), el fiind, probabil, cel mai mare ganditor al Evului Mediu. In aceasta zi, la 11 iunie1292, a fost adus spre odihna veșnica, in orașul universitar Oxford. Bacon se nascuse in Ilchester, Somerset, cu 78 de ani inainte. A studiat mai…

- Mult asteptatul sezon 4 din “Asia Express” este in plina desfasurare si toata echipa emisiunii ce va fi difuzata la Antena 1 este in plin proces de filmare. Click! iti spune ce nu se va vedea pe micile ecrane, cati oameni sunt in culise si cateva detalii nestiute despre concurentii din aceasta editie.…

- Miercuri, 2 iunie, orele 13:45, Secția 7 Poliție Rurala Malini a primit spre punere in aplicare Mandatul de Executare a Pedepsei Inchisorii emis in aceeasi zi de Judecatoria Falticeni, fata de un barbat de 48 de ani din comuna Baia, condamnat la o pedeapsa de 2 ani inchisoare. Barbatul de 48 de ani…

- Tavi Colen (54 de ani) nu a scapat nici el de noul coronavirus. Invitat in emisiunea „Xtra Night Show”, de la Antena Stars, artistul a dezvaluit ca a fost infectat cu Covid de doua ori, pe perioada pandemiei, noteaza click.ro. Prima data, fostul solist al trupei Talisman a avut o forma mai grava de…

- Vaccinarea anticovid se afla pe un trend descendent in municipiul Suceava. Potrivit datelor furnizate de viceprimarul Lucian Harșovschi, in saptamana 24-30 mai s-au vaccinat 2.329 de persoane in condițiile in care in saptamana precedenta s-au vaccinat 2.588 iar in perioada 10-18 mai s-au vaccinat 5.423…

- Scandal monstru in show-biz dupa ce Fulgy, fiul Clejanilor, a fost prins drogat la volan, in seara zilei de 29 mai. Fiul Clejanilor a dezvaluit ca-n seara cu pricina, cand a fost depistat ca a consumat canabis, se intorcea de la studioul lui Alex Velea, unde a facut un gratar cu baieții de la Golden…

- Sambata, 29 mai, ora 20.30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Suceava, fiind in exercitarea atributiilor de serviciu și avand in vedere prevederile legale privind combaterea raspandirii COVID-19, au efectuat un control la o unitate economica din localitatea Mariței. In incinta restaurantului…