De trei puncte speranță: România a învins Islanda, în deplasare Romania a invins, joi, in deplasare, cu scorul de 2-0 (0-0), echipa Islandei, in etapa a IV-a a Grupei J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. Au marcat: Man ’47, Stanciu ’83. Au evoluat urmatoarele echipe: Romania: Nita – Ratiu (Manea ’68), Chiriches, Nedelcearu, Camora – Stanciu, Nedelcu, Cicaldau (A. Rus ’88) – Man (R. Marin ’76), Alibec (Markovic ’76), Sorescu (I. Hagi ’68). Selectioner Mirel Radoi. Islanda: Runarsson – B. Saevarsson, Hermannsson, B. I. Bjarnason, Thorarinsson – B. Bjarnason, Palsson, Baldursson (Johannesson ’67) – J. Gudmundsson, Kjartasson (Thorsteinsson ’67), A. Gudmundsson… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

