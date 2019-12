Stiri pe aceeasi tema

- RATBV S.A. aduce la cunoștința clienților sai faptul ca duminica, 1 Decembrie, intre orele 13.15 și 15.30, va opera unele modificari in orarele și traseele mijloacelor de transport in comun, deoarece pe Bulevardul Eroilor se vor desfașura manifestarile prilejuite de Ziua Nationala a Romaniei, dupa cum…

- "Voi initia un referendum astfel incat presedintele Romaniei sa nu mai aiba imunitate. Cred ca acest lucru este foarte important si as realiza eu promisiunea pe care a facut-o in 2014 Klaus Iohannis. Asa cum am fost prim-ministru un an si noua luni si nu am avut imunitate, consider ca presedintele…

- Oamenii au inteles, dupa 2-3 ani de stat in strada, ca votul conteaza, prezenta masiva la urne in prima parte a zilei reflectand faptul ca partea societatii care doreste modernizarea Romaniei incepe sa se faca tot mai auzita si se face eficienta prin vot, a declarat duminica, la Brasov, liderul PLUS,…

- Apartamente de vanzare in Brașov exista pe tot parcursul anului. Este vorba despre o regiune cu potențial turistic, dar și in continua dezvoltare. In plus, costurile traiului zilnic sunt avantajoase. Așadar, merita orice investiție pe termen lung in acest oraș. Oricine cauta apartamente de vanzare in…

- In data de 27 octombrie, de Ziua Automobilistului, are loc Finala Campionatului Național de Autocross din Republica Moldova. Totodata, este disputat și trofeul CUPA Federației. In cadrul competiției au concurat 40 de participanți din țari precum Republica Moldova, Belarus, Ucraina, Romania,…

- Convocat din nou la echipa naționala a României de selecționerul Cosmin Contra, Alexandru Mitrița a oferit un interviu pe site-ul Federației, în care a vorbit despre viața în SUA, cum sunt antrenamentele și cum s-a adaptat dupa zborul extrem de lung pâna la București, scrie Mediafax.…

- Presedintele organizatiei municipale PNL Brasov, Adrian Oprica, este incantat ca un proiect pe care grupului consilierilor liberali l-a gandit in urma cu doi ani, devine realitate iar de finalitatea lui vor beneficia atat brasovenii cat si turistii care vin in numar mare la Brasov si care si-au dorit…

- Fara investitii semnificative in tehnologie, Romania va rata a patra revolutie industriala, Industry 4.0, iar economia romaneasca va pierde semnificativ la capitolul competitivitate, arata rezultatele unui sondaj in randul investitorilor, realizat de Frames la comanda Academia Industriala si transmis…