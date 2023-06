De teama altor proteste și greve, Guvernul va majora salariile militarilor, polițiștilor și angajaților din sănătate Amenințat cu un val de proteste nu doar de catre profesori, ci și de polițisti și de angajații din Sanatate, Guvernul vrea sa majoreze prin OUG și salariile acestora pana la nivelul maxim de salarizare prevazut in lege pentru anul 2022. Creșterile salariale s-ar aplica incepand din luna iunie 2023. Dupa ce a majorat de la 1 iunie 2023 salariile personalului nedidactic din invațamant, dar și ale altor bugetari care ocupa funcții comune din Anexa 8 a legii salarizarii, Guvernul se pregatește acum sa faca același lucru și cu alte categorii de angajați aflați in aceeași situație. Proiect de Ordonanța… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

