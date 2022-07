Stiri pe aceeasi tema

- Peste 80 milioane de euro pentru investitii in secțiile de nou-nascuți, prin PNRR. Precizari de la Ministerul Sanatații Peste 80 milioane de euro sunt prevazuti din fondurile PNRR pentru investitii destinate sectiilor de terapie intensiva pentru nou-nascuti si pentru transport pre-spitalicesc neonatal,…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan anunta continuarea procedurilor de expropriere pentru realizarea obiectivului de investitii Prelungirea Ghencea, fiind alocate zilele acestea inca 23 de milioane lei, dintre care 13 milioane lei din creditul BRD si 10 milioane lei din bugetul local, pentru exproprierile…

- Clinica de Urologie a Spitalului Județean Timișoara este oficial redeschisa dupa ce a fost renovata. In acest moment, in condiții superioare de activitate medicala un total 25 de saloane, respectiv 22 de saloane pentru Urologie, cu 64 de paturi, și 3 saloane cu 8 paturi, destinate transplantului renal,…

- Iluminatul public de pe 64 de strazi din Timișoara va deveni unul ”smart”, in urma unui proiect de investiție care vizeaza schimbarea a 2.783 de aparate de iluminat stradal cu lampi LED intinse. Proiectul care cuprinde documentația de avizare a lucrarilor de intervenție a primit avizul Comisiei Tehnico-Economice…

- Odiseea retrocedarii terenurilor confiscate abuziv de regimul comunist continua și dupa 30 de ani de la promulgarea legilor restituirii proprietați, multe din aceste cazuri fiind istorii halucinante, in care indolența funcționarilor din primarii și abuzurile oamenilor din sistem amana cu anii restituirea…

- Horia Gusta afirma ca spera ca administratorii de fonduri sa beneficieze de acesti bani, pentru investitii in domeniile pe care PNRR le-a considerat prioritare, energie, energie regenerabila, companii mici si medii cu maximum 3.000 de angajati, in domeniul infrastructurii, al dezvoltarii sociale si…

- Vesti bune pentru locuitorii din Fetesti. Proiectul privind extinderea retelei de gaze naturale a fost aprobat de Ministerul Dezvoltarii si va fi finantat din bugetul de stat prin Programul National de Investitii ”Anghel Saligny”.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea in judecata a companiei care a introdus ilegal in țara, din Emiratele Arabe Unite, peste doua milioane de pachete de țigari, in suma de peste 7,7 milioane lei.