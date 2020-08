Stiri pe aceeasi tema

- Dupa publicarea in Monitorul Oficial a principalelor prevederi din programul „Noua Casa”, Ministerul Finanțelor a elaborat și normele de aplicare a masurii de sprijin pentru cumparatori, introducand trei...

- Programul prin care romanii iși pot eficientiza energetic locuințele incepe din 15 septembrie. Ce pot face cu cei 15.000 de euro de la stat Programul "Casa Eficienta Energetic" pentru persoane fizice va debuta pe data de 15 septembrie 2020, iar proprietarii de case din Romania pot depune cereri…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, azi, legea privind evidenta persoanelor si actele de identitate ale cetatenilor romani, care introduce, intre altele, sistemul de carte de identitate electronica si semnatura electronica. Actul normativ prevede modificarea mai multor acte normative referitoare…

- Toți consumatorii de gaze romani vor plati, prin tarif, costurile realizarii conductei BRUA, chiar daca nimeni nu va transporta gaze prin ea. Pe fondul blocarii exploatarii gazelor din Marea Neagra, nu va transporta nimeni gaz prin conducta BRUA, care va fi gata in acest an. Costurile realizarii ei…

- Macelarii, comercianții de fructe, legume și brânzeturi sunt printre cei care au înregistrat cele mai mari vânzari dupa perioada de izolare și este probabil ca aceasta tendința sa se mențina și în continuare, conform studiului derulat de un procesator de carduri. 63% dintre românii…

- Ionuț Stroe a dat detalii despre faza a doua a reluarii activitații sportive și a competițiilor. "Da, se pot relua competițiile sportive in aer liber și deja sunt niște solicitari oficiale pentru redeschiderea unor competiții. Ne-au solicitat pana acum cei de la fotbal, pentru data de 13 iunie,…

- Romanii care vor sa iși cumpere o casa cu ajutor de la stat mai au de așteptat! Programul Prima Casa a fost sistat o data cu intrarea in vigoare a noii variante - O familie, o casa. Doar ca nici acesta nu poate fi accesat pentru ca normele de aplicare intarzie sa apara. In acest context, creditele ipotecare…

- Romanii abia așteptau sa se distreze și sa ia masa in oraș cu prietenii. Perioada pandemiei a ținut in case pentru trei luni cetațenii romaniei. Terasele din Centrul Vechi au dat startul petrecerii in Romania și au primit clienți chiar dupa miezul nopții. Citește și: Normele pentru redeschiderea…