Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru intervalul 14 – 18 mai, in regiuni din tara. In Transilvania, vor mai fi variatii de temperatura pana in 20 mai, cand vremea se incalzeste. Pana atunci, vor fi si furtuni si averse. In weekendul de Rusalii, va fi soare, cativa…

- Romanii au pus pe gratare, in minivacanta de 1 Mai, peste 30 de milioane de mici, depasind cantitatea consumata anul trecut cu circa 10-15 procente, arata estimarile realizate de catre procesatorii de carne, conform Agerpres.“Din discutiile avute cu procesatorii de mici, estimam ca, in minivacanta…

- Inainte de minivacanta de 1 Mai, salvamontistii au un mesaj pentru iubitorii de munte: Dragi prieteni, suntem inaintea unei minivacante, in care, multi dintre dumneavoastra veti merge pe munte. Vremea este frumoasa, au inceput drumetiile, cataratul, turele cu bicicleta, zborul si toate celelalte activitati…

- ZILE LIBERE 2018: "La sfarsitul saptamanii acesteia, romanii au o minivacanta si as vrea, domnilor ministri, ca sa pregatim acest lucru, astfel incat romanii sa isi poata petrece linistiti aceasta minivacanta", a declarat Dancia, la inceputul sedintei de Guvern.Totodata, premierul a precizat…

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat luni prognoza meteo pentru perioada 23 aprilie -6 mai 2018, in toate regiunile țarii. Meteorologii anunta pentru urmatoarea perioada o vreme deosebit de calda, chiar daca inainte de perioada de minivacanta de 1 Mai regimul termic va cobori putin. Ploi…

- Romanii care merg la mare de 1 Mai vor plati, in medie, 955 de lei pe camera pentru trei nopti, cele mai cautate fiind statiunile Mamaia, Mamaia Nord, Vama Veche si Eforie Nord. Cel mai scump pachet achizitionat a fost la un hotel de 5 stele din Mamaia, la un pret de 2.024 de lei, iar cel mai ieftin…

- Administrația Naționala de Meteorologie a explicat cum va fi vremea in timpul minivacanței de patru zile, de 1 Mai. Meteorologii nu vin cu vești tocmai bune pentru cei care planuiesc sa petreaca in aer liber.