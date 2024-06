Stiri pe aceeasi tema

- Kate Middleton are prima apariție publica de la diagnosticul de cancer. Regele Charles al III-lea și nora sa, Kate Middleton, Prințesa de Wales, au facut o apariție impresionanta in ciuda luptei lor cu problemele de sanatate, scrie Fox News. Festivitațile de sambata marcheaza prima apariție publica…

- Regele Charles a salutat mulțimea dupa slujba din Duminica Paștelui de la Windsor, in prima sa apariție publica majora de cand a fost diagnosticat cu cancer, scrie BBC, potrivit mediafax. Regele s-a adresat mulțimii și a dat mana cu oamenii dupa slujba din Duminica Paștelui de la Windsor, unde a…