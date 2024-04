Stiri pe aceeasi tema

- Mamaia, Costinesti, Vama Veche, Delta Dunarii, precum si statiunile balneo din zona de munte, se afla in topul destinatiilor din Romania spre care romanii se orienteaza pentru minivacanta de Paste.

- In acest an, sunt așteptați mai puțini turiști pe litoral in minivacanța de 1 Mai si Paste, fața de anul trecut, motivul fiind faptul ca nu se mai organizeaza un festival care in 2023 a atras mulți tineri. In topul preferințelor, Mamaia a cazut pe locul doi dupa Baile Felix. Daca anul trecut tinerii…

- Numarul turistilor care vor petrece minivacanta de 1 Mai si Paste pe litoral ar putea fi mai mic decat anul trecut, unul dintre motive fiind faptul ca nu se mai organizeaza in perioada mentionata festivalul Beach Please, la Costinesti.

- Romanii se pregatesc pentru cea mai lunga minivacanța din acest an, in contextul in care anul acesta cele doua sarbatori (1 Mai și Paște) se succed, iar turiștii se vor bucura de mai multe zile libere. Potrivit datelor Vola.ro, efectele acestei minivacanțe prelungite se reflecta și in rezervarile de…

- ”Hotelierii se pregatesc pentru cea mai mare minivacanta din 2024, mai ales ca romanii au inceput deja sa isi contureze planurile de calatorie pentru perioada cuprinsa intre 1-6 mai si au anuntat inca de la inceputul anului ca vor face punte intre Ziua Muncii si Paste. Aceasta regula este valabila pentru…

- Autobuzele etajate vor fi scoase pe traseu in minivacanta de 1 Mai si Paste, au informat miercuri reprezentantii societatii de transport in comun CT Bus.Turistii si constantenii vor avea la dispozitie patru autobuze etajate, putand circula intre Constanta si Mamaia, ruta ce include si portul maritim."Linia…

- Potrivit unui sondaj realizat de Travelminit.ro pe tema intențiilor de calatorie ale romanilor, 68% dintre respondenți au confirmat faptul ca iși doresc sa calatoreasca in țara in urmatoarele patru luni. Așa cum era de așteptat, 61% dintre ei vor sa calatoreasca in timpul verii, perioada tradiționala…

- Turistii romani au ales sa isi rezerve online vacanta de Paste, cheltuind aproximativ 2.300 euro de persoana/pachet pentru o destinatie exotica, iar in cazul destinatiilor din Europa, media de pret este in jurul valorii de 1.000 euro de persoana/pachet, arata agentia de turism Eturia.