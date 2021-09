Stiri pe aceeasi tema

- Dacia Sandero a fost in iulie autoturismul cu cele mai multe inmatriculari de masini noi la nivelul lunii iulie, potrivit datelor Automotive News Europe, pe baza cifrelor Jato Dynamics, citate de ZF. Este pentru prima data cand modelul ocupa prima pozitie la nivel european intr-o luna. Din vanzarile…

- Cu aproape o luna inainte sa fie reținut in Grecia, Dragoș Savulescu și soția sa, Angela Martini, s-au filmat la Cannes, in Franța, iar ea a urcat imaginile pe internet. Cu toate ca Dragoș Savulescu se afișa „in siguranța” doar in Italia, unde sistemul judiciar ii preschimbase pedeapsa de 5 ani și jumatate…

- Turcia este destinația preferata a celor care decoleaza de pe Aeroportul "Transilvania" Aeroportul "Transilvania" este folosit in aceasta perioada majoritar de turiști, iar destinațiile preferate sunt Turcia, Egipt, dar și state din Europa. Pasagerii au la dispoziție un centru de vaccinare, un centru…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat, a declarat, aseara, ca numarul cazurilor de coronavirus este in crestere in Europa, in timp ce in Romania masurile sunt relaxate mult mai mult decat in alte tari. Cu toate acestea, romanii nu le respecta si au renuntat la purtarea mastii de protectie…

- Raed Arafat, ingrijorat ”ca in unele mijloace de transport in comun nu se mai poarta masca” Raed Arafat, ingrijorat ”ca in unele mijloace de transport in comun nu se mai poarta masca” Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, luni seara, ca in Romania sunt relaxate masurile mult mai mult decat in alte…

- Cancelarul german Angela Merkel a promis duminica o intensificare a eforturilor de aparare impotriva efectelor schimbarii climatice, in cursul unei vizite in regiunea Eifel din landul vestic Renania Palatinat, una din cele mai afectate de inundatiile masive din ultimele zile din Europa de vest.

- Cei care vor sa cumpere locuințe mai scumpe ar putea plati taxe ceva mai mici decat in prezent. Regulile pentru TVA de 5 la suta s-ar putea schimba. Mai mulți parlamentari vor sa extinda parțial aceasta cota și pentru casele și apartamentele de peste 450 de mii de lei. Potrivit propunerii legislative,…

- Vladimir Putin face rareori un apel direct catre UE pentru cooperarea cu Rusia. Inca de la celebrul sau discurs la Conferința de securitate din Munchen din 2007, tonul sau a fost – și este in continuare – mai degraba sfidator decat conciliant. Și totuși, pe 22 iunie, la 80 de ani de la atacul Germaniei…