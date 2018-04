Stiri pe aceeasi tema

- Deși se plang in fiecare an ca prețurile sunt prea muci și risca falimentul, jucatorii din piața carnii au reușit performanța ca in ultimii 5 ani sa iși dubleze profitul. Astfel ca, afacerile din acest segment economic ar putea depași in acest an nivelul de 34 miliarde de lei, pe fondul creșterii consumului,…

- Afacerile din piața carnii ar putea depași in acest an nivelul de 34 miliarde de lei, pe fondul creșterii consumului, dar și ca urmare a evoluției semnificative a prețurilor. Fața de 2012, cand piața carnii raporta afaceri de 32,9 miliarde de lei,business-ul nu a crescut semnificativ (33,6 miliarde…

- Piata farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2018, apetitul romanilor pentru pastile si tratamente fiind stimulat de campaniile publicitare din massmedia si de situatia de criza din sistemul sanitar, se arata intr-o analiza realizata de Keysfin.

- Rezultatele preliminare ale companiei farmaceutice Remedia Deva (RMAH) pentru anul 2017 indica o cifra de afaceri de 351,2 milioane lei, in crestere cu aproape 40% fata de anul precedent, si un profit de 3 ori mai mare. Avand in vedere piata de medicamente si produse farmaceutice de peste 3 miliarde…

- De Ziua Indragostiților dar și de 1 și 8 Martie, ciocolata, in diversele ei forme, este de nelipsit in cadourile pe care romanii și le fac, alaturi de flori și surprize. Potrivit experților de la KeysFin, pe fondul creșterii puterii de cumparare a romanilor, consumul de ciocolata a prins aripi, astfel…

- Ciocolata in diversele ei forme este de nelipsit din cadourile romanilor, in aceasta perioada, fie ca vorbim de Ziua Indragostiților, Dragobete, 1 sau 8 martie. Pe fondul creșterii puterii de cumparare a romanilor, consumul de ciocolata a crescut semnificativ, astfel ca piața de profil va atinge in…

- Afacerile cu ciocolata, la nivel istoric in Romania. Cine face jocurile De Ziua Indragostiților dar și de 1 și 8 Martie, ciocolata, in diversele ei forme, este de nelipsit in cadourile pe care romanii și le fac, alaturi de flori și surprize. Potrivit experților de la KeysFin, pe fondul creșterii…

- Cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa), in termeni nominali, a crescut anul trecut cu 11,7%, in timp ce in luna decembrie 2017 a scazut fata de luna precedenta cu 12,2%, iar fata de luna corespunzatoare din anul precedent a crescut cu 11,4%, a anuntat vineri Institutul…