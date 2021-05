De miercuri, toți elevii din București se întorc în bănci Toți copiii din București ar putea sa mearga la școala fizic, incepand de miercuri, a declarat, luni, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. „Nu ar fi rațional sa se organizeze o ședința CMBSU luni noaptea pentru a anunța schimbari de marți dimineața. Se va face, probabil, o ședința la nivelul municipiului București in cursul zilei de maine, dupa ce vom avea și rata de infectare de maine și vom avea o confirmare a trendului descendent. Practic, in acest context, vad posibil ca de miercuri sa se mearga la școala in București, fara diferențiere in funcție de clasa, daca aceasta va fi decizia Comitetului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

