De miercuri, ne topim la propriu. Un nou val de aer tropical lovește România. Prognoza pe fiecare săptămână Saptamana incepe cu un disconfort termic deosebit de accentuat generat de temperaturile mari. Iar de miercuri va fi și mai cald. Meteorologii avertizeaza ca un nou val de aer tropical loveste Romania. Temperaturile la umbra vor ajunge in sud-estul tarii la 42 de grade. Conform Administratiei Nationale de meteorologie(ANM), luni, 2 august, in regiunile sudice […] The post De miercuri, ne topim la propriu. Un nou val de aer tropical lovește Romania. Prognoza pe fiecare saptamana appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștenii vor avea parte de cea mai torida perioada din aceasta vara. Urmeaza trei zile cu temperaturi care vor ajunge la 40 de grade la umbra. Meteorologii au emis un cod galben de canicula pentru urmatoarele zile. Vremea va deveni caniculara in București, pana la sfarșitul saptamanii. Temperaturile…

- Meteorologii au emis luni o atenționare de cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata. Acesta va fi valabil pana maine de dimineața, la ora 10:00, și vizeaza cea mai mare parte a țarii. Vor fi averse, fenomene electrice, intensificari ale vantului, vijelii și grindina. Izolat, cantitațile…

- Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare Cod portocaliu de canicula valabila in cinci județe din vestul țarii, și o avertizare Cod galben valabila in aproape toata țara. Potrivit ANM, sunt sub avertizare Cod portocaliu, județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. In aceste zone, vremea…

- Meteorologii anunța vreme calduroasa in perioada 12 – 25 iulie. Potrivit prognozei ANM, vor exista si perioade cu averse locale. Meteorologii anunța temperaturi maxime care vor depași 39 de grade in anumite regiuni. Vor fi și ploi de vara, dar de scurta durata. In Banat, vremea va fi caniculara in…

- Dupa aproape doua saptamani de ploi torențiale, vremea se schimba radical in Romania. Scapam de vremea mohorata și ploioasa, dar vom avea de indurat temperaturi extreme ce vor depași chiar 40 de grade. Meteorologii atrag atenția ca disconfortul termic va fi accentuat. Schimbarea de temperatura va fi…

- Romania sta sub amenințarea ciclonului format in Marea Neagra, care a facut deja prapad in mai multe țari din Europa. Meteorologii au emis noi avertizari, pana maine seara vor fi in vigoare doua coduri, galben și portocaliu, de ploi și furtuni in cea mai mare parte a țarii. Avertizarea cod portocaliu…

- Un ciclon se va forma in Marea Neagra si va ajunge și in Romania. Meteorologii anunta precipitatii puternice, descarcari electrice si caderi de grindina. Potrivit Elenei Mateescu, director ANM, deasupra Marii Negre se va forma, vineri, un ciclon, iar partea de sud-est a tarii va fi cea mai afectata.…

- Meteorologii au emis, duminica, o prognoza speciala pentru Capitala, in special, și restul țarii in general. Vor fi ploi torențiale, insoțite de grindina și descarcari electrice, in majoritatea regiunilor din țara. Instabilitatea va incepe de duminica de la ora 12 și este estimata sa dureze pana miercuri,…