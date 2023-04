Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a cucerit publicul și a ajuns pana in finala „America Express”, o calatorie plina de aventuri ce a durat doua luni de zile, Andreea Balan aduce in playlisturi „Dor de casa”, o piesa emoționanta despre dorul care apare și te consuma atunci cand nu ești alaturi de cei dragi. Compus de catre Ionuț...…

- Inainte de a pleca in turneu prin toata țara, Irina Rimes va ofera o noua piesa pe care s-o adaugați in playlist, o piesa care sa vorbeasca, in locul vostru, despre ceea ce simțiți. ,,Neiubita ta” vine cu un beat ritmat și versuri lirice despre o relație care se invarte intre dependența și nepasare.…

- Dupa un inceput de 2023 ce le-a starnit curiozitatea fanilor The Motans, cu piese reinterpretate alaturi de unii dintre cei mai apreciați artiști din zona urbana, artistul continua seria de lansari cu ,,Sativa”. O piesa de dragoste, atipica, ce prezinta iubirea ca un drog euforic, ,,Sativa” este prima…

- mdariius este un tanar artist al scenei urbane din Romania ce iși croiește un drum frumos și sigur spre inimile iubitorilor de hip-hop. Luna februarie a venit pentru el cu o super colaborare alaturi de Stefan Costea numita “Altcineva”. In prezent, mdariius colaboreaza cu Def Jam Recordings Romania.…

- In amintirea sambetelor de altadata, rareș, Theo Rose și DOMINO vin cu reinterpretarea unei piese pe care sigur va veți regasi fredonand. ,,Sambata seara” reprezinta intalnirea dintre flerul oldie but goldie și vocile popstar-urilor voastre preferate de azi. Piesa originala a fost compusa de Ion Vasilescu,…

- Lasa-te cuprins de hiturile anilor 80 cu remixul pentru piesa „Nostalgie”, un remake facut de LIA dupa indragitul cantec al Angelei Similea. Povestea de dragoste ajunsa la final, atunci cand lipsa celui iubit pune stapanire pe fiecare moment al zilei, este tema principala a acestei piese. Colaborarea…

- Birman, prima colaborare dintre Melisa și Serena, este cantecul perfect pentru un februarie al indragostiților. Cu un mesaj care vorbește despre pasiunea de la inceputul unei relații, piesa este dedicata atracției irezistibile dintre parteneri. Cu un sound care amintește de momentele de glorie ale erei…

- Anul 2023 incepe cu surprize și cu o colaborare muzicala deosebita. Havana și Lidia Buble fac echipa pentru prima oara pentru „Tatoue”, un single in limba franceza cu un sound exotic, ce promite sa devina hit și sa te cucereasca chiar de la primele acorduri. Compus de catre Sorin Seniuc alaturi de Vanotek…