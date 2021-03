Stiri pe aceeasi tema

- Invațamantul targoviștean se reintoarce in on line dupa ce municipiul a intrat in scenariul roșu. Aceeași masura se aplica și Post-ul De maine, toți elevii din Targoviște vor invața in on line apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Aproape o treime dintre elevii din invațamantul primar și din clasele din anii terminali din Sibiu invața online deși ar fi trebuit sa vina la școala. De vina sunt cazurile de Covid 19 care au aparut in clasele in care aceștia invața și care au dus la suspendarea cursurilor fața in fața, potrivit…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca, potrivit relatarilor profesorilor, prezenta in banci a elevilor de clasele a XII-a este scazuta, comparativ cu prezenta inregistrata in invatamantul primar s

- Anul școlar are 34 de saptamani de cursuri și se incheie in data de 18 iunie 2021. Pentru clasele terminale din invațamantul liceal, anul școlar are 32 de saptamani de cursuri și se incheie in 4 iunie. Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de saptamani de cursuri și se incheie in 11 iunie 2021,…

- Potrivit unui studiu, peste 20% dintre elevii maghiari din Transilvania, inscrisi in clasele din invatamantul primar cu predare in limba maghiara, studiaza in clase simultane, se arata intr-un studiu realizat de site-ul de statistici Erdelystat.ro, publicat joi, care a analizat structura retelei scolare…

- Elevii intra azi, dupa terminarea cursurilor online, in vacanta intersemestriala, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, scrie agerpres . Anul scolar 2020-2021 este structurat pe doua semestre, care insumeaza 34 de saptamani. Semestrul al II-lea incepe pe 8 februarie si se va incheia…

- In urma cu doar cateva minute, președintele Klaus Iohannis a facut declarații cu privire la redeschiderea școlilor incepand cu data Post-ul Incepe școala! Care sunt condițiile in care elevii și studenții se vor intoarce in banci apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Elevii din invațamantul primar vor avea in programa, de anul viitor, "elemente cu caracter de obligativitate și noutate care vizeaza dobandirea competențelor digitale", programa școlara pentru Informatica și TIC va fi revizuita.