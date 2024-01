Știri Constanta: Un barbat ce consuma droguri de mult timp, urmarit de jandarmi, dupa ce a cumparat substante interzise

Sambata, 13.01.2024, in jurul orei 11:00, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta, aflati in timpul unei misiuni de patrulare in municipiul… [citeste mai departe]