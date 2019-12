Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul atelierelor de lectura și creație „O poveste… de Craciun” continua și in acest an, proiect prin intermediul caruia organizatorii și-au propus ca, prin povești cu mesaje pozitive, ateliere de creație, jocuri interactive și filme de animație, sa introduca participanții in spiritul și atmosfera…

- O noua editie a Targului "Poveste de Craciun" s-a deschis vineri in curtea Operei Comice pentru Copii, cei mici fiind asteptati impreuna cu familiile lor, pana pe 12 ianuarie, cu activitati si surprize de sezon, anunța AGERPRES."Acesta este singurul targ ce se adreseaza copiilor de cand se…

- Ziarul Unirea Sambata, 30 noiembrie 2019: ”Icoana Sufletului de Copil”, a XIV-a ediție, la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș Sambata, 30 noiembrie 2019, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș va gazdui evenimentul „Icoana Sufletului de Copil”, ajuns la cea de-a XIV-a ediție. Inclus in programul manifestarilor…

- Ziarul Unirea 26-28 noiembrie 2019: Ateliere de lectura și creație „Mi-s mandru roman”, in preajma Zilei Naționale a Romaniei, la Biblioteca Municipala „Lucian Blaga” Sebeș In perioada 26-28 noiembrie 2019, Biblioteca Municipala „Lucian Blaga” Sebeș va gazdui atelierele de lectura și creație „Mi-s mandru…

- Primaria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, Biblioteca Municipala „Lucian Blaga” Sebeș organizeaza – ȘCOALA BOBOCILOR – un program dedicat elevilor din ciclul primar al școlilor din municipiul Sebeș. Astfel, in perioada 11-20 septembrie 2019, participanții…

