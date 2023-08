De luni, 28 august, puteți scăpa de deșeurile voluminoase! CÂND va ajunge mașina Supercom la tine: Supercom organizeaza periodic campanii de ridicare gratuita a deșeurilor voluminoase. O astfel de campanie incepe in județ luni, 28 august 2023. CARE este programul colectarii: ”Saptamana viitoare cetațenii din județul Bistrița-Nasaud pot scapa de deșeurile voluminoase in mod gratuit! Campania GRATUITA de colectare a deșeurilor voluminoase organizata de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Nasaud și Supercom SA este programata in perioada 28 august – 08 septembrie 2023 și se va desfașura in toate localitațile din județul nostru! In categoria deșeurilor voluminoase intra fotolii, canapele, saltele, dulapuri,… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de saptamana viitoare, cetațenii din județul Bistrița-Nasaud pot scapa de deșeurile voluminoase in mod gratuit! Campania GRATUITA de colectare a deșeurilor voluminoase organizata de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Nasaud și Supercom SA este programata in perioada 28 august – 08 septembrie 2023 și se…

- Incepand de miercuri, 16.08.2023 pana pe data de 08.09.2023, se va inchide circulația in zona sensului giratoriu de la intersecția strazilor Crinilor – Andrei Mureșanu – Ioan Slavici – Decebal pentru execuția lucrarilor la obiectivul de investiții „Reconfigurarea axei de transport public strada Garii…

- Miercuri se inchide circulația in sensul giratoriu de la Apollo. Șoferii vor putea circula prin zona abia din data de 8 septembrie, chiar inainte de inceperea noului an școlar. Potrivit Primariei Bistrița, miercuri se va inchide circulația in sensul giratoriu de la intersecția strazilor Crinilor – Andrei…

- Inca de dimineața, orașul este paralizat dupa ce mai multe strazi au fost inchise din cauza unui tur de ciclism care se desfașoara, in parte prin municipiu. Nu mai puțin de 8 ore este inchisa zona centrala a orașului și nu numai, spre disperarea șoferilor, care nu mai știu pe unde sa o ia sa ajunga…

- Campania GRATUITA de colectare a deșeurilor voluminoase organizata de ADI Deșeuri Bistrița-Nasaud și Supercom SA este programata in perioada 26 iunie – 02 iulie 2023 in Bistrița, Beclean, Nasaud și Singeorz-Bai! In categoria deșeurilor voluminoase intra fotolii, canapele, saltele, mobilier de gradina,…

- S-a redeschis cu o saptamana mai devreme circulația in sensul giratoriu de la intersecția strazilor General Grigore Balan, Avram Iancu și Calea Moldovei, a anunțat primarul municipiului Bistrița, Ioan Turc. „In cadrul proiectului Linia Verde, aici au fost efectuate lucrari de refacere a infrastructurii…

- Veste buna pentru șoferi! S-a redeschis circulația in sensul giratoriu de la intersecția strazilor Gen. Grigore Balan cu Avram Iancu și Calea Moldovei. Zona sensului giratoriu de la intersecția strazilor Gen. Grigore Balan cu Avram Iancu s-a inchis in 22 mai. Se anunțau o luna de lucrari, astfel ca…

- Se restricționeaza circulatia rutiera in vederea asigurarii trecerii participanților la evenimentul prin care se promoveaza obiectivele turistice de pe raza județului Neamț, doar pe perioada deplasarii coloanei de autovehicule implicate in eveniment, astfel: In data de 02.06.2023, orele 10.30 plecare…