- Deputatul USR Claudiu Nasui considera ca proiectul de ordonanta de urgenta care modifica acte normative in domeniul pensiilor private contine masuri prin care "sa fie goniti" administratorii de pilon 2. "V-am spus ca o sa se intample. Iata ca a aparut prima ordonanta prin care sa fie goniti administratorii…

- Masurile de plafonare si compensare a pretului la energie vor ramane active in formula necesara protejarii cetatenilor si economiei, a informat premierul Nicolae Ciuca, in cadrul primei reuniuni a Comitetului interministerial pentru asigurarea rezilientiei energetice si implementarea proiectelor de…

- Guvernul nu are date care sa justifice o ingrijorare privind situatia de la centrala nucleara de la Zaporojie din Ucraina, spune premierul Nicolae Ciuca. El adauga ca autoritatile de la Bucuresti monitorizeaza permanent datele legate de mediu in acest caz.

Autoritățile din provincia chineza Henan anunța ca vor incepe sa elibereze bani clienților carora le-au fost inghețate fondurile de catre mai multe banci, potrivit BBC.

- Europarlamentarul Victor Negrescu a solicitat executivului european, printr-o interpelare, sa acționeze pentru declanșarea mijloacelor financiare și tehnice existente pentru protejarea securitații alimentare și a populației afectate de seceta și fenomenele meteorologice extreme pe care le traverseaza…

- Ar putea fi un pas rational al Moscovei de a reduce in continuare sau de a opri complet livrarile de gaze naturale si s-ar potrivi unui model de actiuni de pana acum pentru a incerca sa destabilizeze Europa, a spus acesta. .”Vedeti un model si asta poate duce la acest scenariu”, a declarat Habeck pentru…

Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat, marti, ca sunt sanse mici sa fie introdusa taxa de solidaritate pentru ca in coalitia de guvernare nu s-a luat o decizie in privinta acesteia.

Kelemen Hunor a mentionat ca orice impozit in plus este o povara pentru societate. Intrebat, la Palatul