- LAND, lungmetrajul de debut in regie al cunoscutei actrițe Robin Wright, care a fost prezentat in premiera internaționala la Sundance Film Festival 2021, va deschide cea de-a 18-a ediție a ANONIMUL IIFF. QUO VADIS, AIDA?, o producție cu participare romaneasca, regizata de Jasmila Zbanic (Bosnia – Herțegovina)…

- Dupa 10 ani in care l-a jucat pe Celentano in popularul serial Las Fierbinți, actorul Adrian Vancica spune despre rolul ce i-a adus popularitatea ca, dupa 2-3 zile consecutive de filmare, ramane cu maxilarul blocat. Actorul care și-a inceput activitatea artistica in haine de clovn, la modul propriu,…

- Treisprezece productii autohtone, alese din peste 80 inscrise, se regasesc in competitia de scurtmetraj romanesc a celei de-a 18-a editii a Festivalului International de Film Independent Anonimul, care va avea loc in perioada 9 - 15 august la Sfantu Gheorghe, in Delta Dunarii, potrivit news.ro.…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Vaslui efectueaza cercetari in rem dupa ce au aparut filmari cu o slujba de comemorare a maresalului Ion Antonescu oficiata de trei preoti, la Biserica „Sfanta Parascheva” din municipiul Vaslui. Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane,…

- Membrii parlamentului din Muntenegru au votat joi demiterea ministrului justitiei care si-a exprimat indoielile cu privire la masacrul de la Srebrenica si a adoptat o rezolutie ce interzice negarea publica a acestui genocid, transmite AFP. Masacrul a aproximativ 8.000 de barbati si baieti…

- Judecatorii internationali pronunta marti verdictul final in cazul fostului lider militar al sarbilor din Bosnia Ratko Mladic, condamnat deja in prima instanta la inchisoare pe viata pentru genocid, crime impotriva umanitatii si crime de razboi comise in timpul razboiului dintre 1992 si 1995 din fosta…

- "Educatie la inaltime" este primul proiect national ce da viata obiectivelor de dezvoltare durabila prin 8 lectii live transmise cu drona din diferite regiuni ale Romaniei de catre profesori locali, potrivit descrierii facute de organizatori.Prima lectie din proiectul "Educatie la inaltime" a avut loc…