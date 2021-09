De la roșu, la verde electric: Ținute spectaculoase la Emmy Awards 2021 (VIDEO) Participantii la recenta gala Primetime Emmy Awards 2021 au pasit pe covorul rosu in tinute vestimentare care transmiteau dorința clara a vedetelor de a reveni in atenția camerelor de filmat, implicit a publicului, dupa evenimente fara prezența fizica. Aceasta nu inseamna ca vedetele galei și invitații nu au prezentat o dovada a vaccinarii impotriva COVID-19 sau a unui test cu rezultat negativ. Dar nu a mai fost necesar sa poarte masti sanitare atunci cand se aflau in fata fotografilor si a televiziunilor. Rosul a fost prezent si in vestimentatiile feminine, inclusiv in rochiile alese de actritele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

