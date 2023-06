Stiri pe aceeasi tema

- In locuri in care secole la rand s-au auzit rugaciuni, iar in aer a plutit mirosul de tamaie, azi rasuna muzica de club sau uralele celor care isi sustin favoritii. Bisericile din Vestul Europei se transforma incet si sigur in hoteluri, discoteci sau sali pentru competitii sportive. Motivele? Primariile…

- Contract de intreținere de 27 de milioane de lei, pentru drumurile din Alba: covor asfaltic pe 20 de kilometri. Zonele vizate Consiliul Județean Alba asfalteaza sau reasfalteaza in acest an 20 de kilometri de drumuri pe contractul anual de intreținere semnat cu DPL, a anunțat vicepreședintele instituției,…

- RESITA – Mai ramane, ca pana la inceputul noului an scolar, sa fie dotata cu mobilier si dotari IT! Nerabdatori sa se intoarca la scoala lor sunt, in egala masura, atat elevii, cat si profesorii care in perioada lucrarilor de reabilitare a fostei „Gen2“ au fost nevoiti sa frecventeze „Jolly-Joker“-ul…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit, joi, ca este neconstitutionala solutia legislativa din Codul penal care nu incrimineaza neplata, cu rea-credinta, timp de 3 luni, a pensiei de intretinere stabilite prin act notarial.Potrivit unui comunicat al CCR, cu unanimitate de voturi, judecatorii…

- Un caz șocant a avut loc in Belgia. Un copil roman a fost gasit mort pe un lac, intr-o geanta sport. Raul ar fi fost ucis chiar de mama sa și concubinul la finalul lunii ianuarie, dar de tragedie s-a aflat abia saptamana trecuta.

- Alegerea unui invertor potrivit pentru sistemul de panouri solare este cruciala pentru eficiența și durabilitatea instalației. Invertorul transforma energia electrica produsa de panourile solare (curent continuu) in energie utilizabila pentru electrocasnice (curent alternativ). Prin urmare, alegerea…

- Sofian Kiyine (25 de ani), mijlocașul marocan al belgienilor de la Leuven, a fost victima unui accident incredibil de mașina joi seara. Magrebianul conducea cu viteza de 200 km/h, pe o secțiune de drum unde viteza era limitata la 90 km/h, cand s-a apropiat de un sens giratoriu, in localitatea Flemalle.…

- Costurile medii orare cu forta de munca in intreaga economie erau estimate anul trecut la 30,5 euro in UE si la 34,3 euro in zona euro, comparativ cu 29 euro in UE si 32,8 euro in zona euro, in 2021, arata datele publicate joi de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat) si preluate de Agerpres.…