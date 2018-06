Stiri pe aceeasi tema

- "La data de 01.06.2018, la ora 00.10, Sectia 11 Politie a fost sesizata prin Sistem 112 cu privire la faptul ca la un spital pediatric de urgența s-au prezentat, insoțiți de catre rude, patru minori, toți scolarizați la o gradinița din sectorul 3, intrucat prezentau semne ale unei posibile toxi-infecții…

- Ambasada SUA a transmis, joi, dupa decizia Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) referitoare la revocarea Laurei Codruta Kovesi, ca urmareste indeaproape evenimentele, precizand ca este vorba de o problema interna a Romaniei. “Urmarim indeaproape evenimentele. Aceasta este o problema interna a Romaniei”,…

- Comentatorul-legenda al Romaniei, Cristian Țopescu, a incetat, marți, din viața, dupa o indelungata suferința, la Spitalul Elias din Capitala. El avea 81 de ani. The post A murit Cristian Țopescu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Jurnalista Sorina Matei face o dezvaluire incredibila: dosarul judecatorului constituțional Toni Grebla s-a bazat, de fapt, pe șantajarea procurorului care il instrumenta. “Procurorii sectiei I a DNA au plecat repede din Bucuresti, s-au dus la Suceava, l-au ridicat pe fratele colegului lor, procurorul…

- O profesie deosebit de importanta in sistemul de sanatate risca sa ajunga in derizoriu din cauza unui proiect de lege care modifica statutul și salarizarea acesteia. Biochimia in medicina este, dupa cum se știe, foarte importanta in tratarea unor afecțiuni pentru ca ofera cunoștințele necesare ințelegerii…

- Razvan Burleanu, presedintele in exercitiu al Federatiei Romane de Fotbal, a castigat miercuri un nou mandat la conducerea FRF, din primul tur de scrutin, el fiind votat de 168 dintre cei 254 de membri afiliati prezenti la Adunarea Generala de alegeri desfasurata la Casa Fotbalului, in București. Potrivit…

- Laura Codruța Kovesi va fi judecata disciplinar de Secția pentru procurori a CSM pentru refuzul de a se prezenta in fața Comisiei parlamentare speciale care a cercetat modul de organizare a alegerilor prezidențiale din 2009. Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de șefa DNA, Laura…

- Un copil in varsta de aproximativ doi ani a cazut, sambata, de la etajul sase al unui bloc din Bucuresti, fiind transportat la spital, a anuntat Politia Capitalei. In jurul orei 15,00, prin apel 112, a fost sesizat un eveniment in care este implicat un minor de aproximativ doi ani, care a…