Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 27 dec – Sputnik. Evenimentul va avea loc in incinta Clinicii „Emilian Coțaga”, cu incepere la ora 11:00 și la ceremonie vor participa ministrul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbraveanu, și directorul IMSP Institutul Mamei și Copilului, Sergiu Gladun. © Sputnik…

- Incident grav la o gradinita din Constanta! Un copil de cinci ani a ajuns la spital dupa ce un dulap a cazut peste el. S-a intamplat in holul institutiei de invatamant, chiar sub ochii mamei copilului. Politia si Inspectoratul Scolar Judetean au deschis o ancheta pentru a stabili cine poarta vina pentru…

- Un copil in varsta de doar șapte ani și-a pierdut viața dupa ce a ajuns la spital, in stare grava, in urma unei varicele. Parinții ii acuza pe medici ca nu au facut tot posibilul pentru a-l salva, aceștia se apara spunand ca a ajuns prea tarziu la spital.

- Medicii de la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Capitala au declarat, marti, ca starea copilului din Vaslui, peste care au cazut haine in flacari, este critica si sansele de supravietuire sunt mici, informeaza Mediafax.Citește și: ȘOCANT Firma din Timiș a efectuat dezinsecția și la gradinițe!…

- BRUXELLES. Un copil-minune din Belgia se pregatește sa obțina diploma de licența de la facultatea de inginerie electrica, din Universitatea de tehnologie din Eindhoven, la varsta de 9 ani, anunța CNN. Laurent Simons studiaza ingineria electrica la Universitatea de tehnologie din Eindhoven…

- Iulian Alexandru Bitica, in varsta de 8 ani, baietelul care a disparut sambata, 2 noiembrie, in timp ce se juca in fata casei sale din localitatea Pecineaga, a fost gasit mort in primul bazin unde se deversau dejectii de la complexul de crestere al porcilor. Luni dimineata, autoritatile au inceput…

- Consilierul pe problemele romilor din cadrul Prefecturii Iasi a prezentat in cursul zilei de ieri un caz care a starnit o serie de reactii negative in mediul online. Astfel, conform Elenei Motas, responsabil pentru problemele romilor in cadrul Institutiei Prefectului, a prezentat un presupus caz de…