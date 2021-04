De la „Brazda lu’Novac” la „Cutia de surprize”(IX) (Istoria echipei de fotbal Tricolorul CFPV Ploiesti) Constantin Dumitru – Plopeni Continuam serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii avand ocazia ca in fiecare sambata sa citeasca materiale „cu parfum de epoca” despre cei care au pus bazele fenomenului fotbalistic in judetul nostru. Noul comitet al Tricolorului / 1926 Tricolorul, din Ploesti, a tinut sedinta extraordinara de fine de an. Cu acest prilej s’a ales si comitetul pentru anul 1927, in felul urmator: – presedinte de onoare: Jean Moscopol (nascut la 26.02.1903, functionar la Banca Crissoveloni) – vice presedinte de onoare:… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

