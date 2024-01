Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii specializați in investigarea criminalitații economice din cadrul IPJ Timiș, impreuna cu inspectorii din cadrul Direcției Regionale Antifrauda Fiscala 5 Deva, au desfașurat joi, in Timișoara, o acțiune vizand combaterea faptelor de evaziune fiscala și verificarea respectarii legislației din…

- Marți, 28 noiembrie 2023, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, au efectuat doua percheziții domiciliare, in Alba Iulia, in cadrul unui dosar penal privind…

- Polițiștii de investigare a criminalitații economice au ridicat articole vestimentare, in valoare de peste 12.000 de lei, susceptibile a fi contrafacute, de la o persoana din Alba Iulia, care le oferea spre vanzare. Au fost facute doua percheziții. Ieri, 28 noiembrie 2023, polițiștii Serviciului de…

- Ghinion pentru un barbat de 61 de ani care a incercat sa fure dintr-o curte a unui imobil, la Timișoara. El a fost prins de jandarmi la scurt timp dupa ce a fugit de la fața locului. Se ascundea in curtea unor vecini. Ulterior, barbatul a fost predat polițiștilor.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche au descoperit, intr un autocar sosit din Turcia, articole vestimentare si incaltaminte in valoare de peste 60.000 lei, inscriptionate cu numele unor marci cunoscute, susceptibile a fi contrafacute. Politistii de frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea bunuri susceptibile de a fi contrafacute, inscriptionate cu numele unor marci cunoscute, in valoare de aproximativ 6.320.000 lei.In data de 02.11.2023, o echipa comuna formata din politisti de…

- Un tanar de 22 de ani, din comuna doljeana Bistreț, a furat aur in valoare de 35.000 de lei și apoi a incercat sa fuga din țara. Insa, a fost prins de polițiști, iar acum se afla in arest. In cursul zilei de 5 octombrie, politistii Poliției Municipiului Calafat au fost sesizati de catre un barbat de…